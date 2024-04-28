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Bolu’da gökyüzü kırmızı renge büründü

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#Bolu#Toz#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 16:53

Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle bugün Bolu’da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü.

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Türkiye genelinde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tarafından geçtiğimiz gün Bolu için sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Yapılan açıklamada toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, çamur yağışı ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapıldı.

Bolu’da gökyüzü kırmızı renge büründü

Vatandaşların toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirildi. Sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü. Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renge büründü.

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Bolu’da gökyüzü kırmızı renge büründü

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#Bolu#Toz#Hava Durumu

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