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Adnan KARABULUT - DHA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 14:36,Son Güncelleme:

Bolu'da gece yarısı inanılmaz olay! 2 kadın 2 erkek dehşet saçtı

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Bolu'da gece yarısı inanılmaz olay! 2 kadın 2 erkek dehşet saçtı
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Bolu'da, iddiaya göre cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyaran genç ve beraberindeki arkadaşı saldırıya uğradı. 2’si kadın 4 kişi, 2 gence tekme tokat saldırdı. Bir genç başına şişe atılması sonucu yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şişenin başına isabet etmesi sonucu yaralanan genç, aracın üzerine yattığı sırada, kadınlardan biri gencin başına ardı ardına yumruk attı.

Olay, dün gece saatlerinde Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

Boluda gece yarısı inanılmaz olay 2 kadın 2 erkek dehşet saçtı

İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan bir genç, Sümer Merkez Camii’nin duvarına tuvaletini yapan kişiyi görerek durdu. Genç, tuvaletini yapan kişiye, “Caminin tuvaleti var. Duvarına tuvaletini yapma” diyerek uyardı.

Boluda gece yarısı inanılmaz olay 2 kadın 2 erkek dehşet saçtı

Bunun üzerine 2’si kadın 4 kişi, gence ve yanında bulunan arkadaşına tekme tokat saldırdı. 2 kişi ve yanlarında bulunan 2 kadın, 2 gence vururken, ellerine geçirdikleri fayans parçalarını üzerlerine attı. Bu sırada bir kişi gencin üzerine şişe fırlattı.

Boluda gece yarısı inanılmaz olay 2 kadın 2 erkek dehşet saçtı

Şişenin başına isabet etmesi sonucu yaralanan genç, aracın üzerine yattı. Bir kadın, otomobilin üzerine yatan gencin başına ardı ardına yumruk attı. Hırslarını alamayan kişiler kendilerini uyaran gençlerin otomobiline tekme attı. 2 grup daha sonra otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı.

Boluda gece yarısı inanılmaz olay 2 kadın 2 erkek dehşet saçtı

Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aldıkları darbelerle yaralanan gençler hastanede rapor aldı. Kavgaya karışan kişiler polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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