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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Bolu'da film gibi olay! İnanılmaz detaylar... Arkadaşları bile aramadı

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Bolu'da, çiftlik evinde gece arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan Ece Eker (22) yaklaşık 6 saat sonra bulundu. Koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle karantinada olması gereken Eker, hastanedeki tedavisinin ardından ceza uygulanıp KYK yurduna götürülecek. Öte yandan Ece Eker'in birlikte zaman geçirdiği arkadaşlarının herhangi bir kayıp başvurusu yapmadığı belirlendi.

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  • Boluda film gibi olay Ormanda korkup kaçtı... Arkadaşları bile aramadı
  • Boluda film gibi olay Ormanda korkup kaçtı... Arkadaşları bile aramadı
  • Boluda film gibi olay Ormanda korkup kaçtı... Arkadaşları bile aramadı
  • Boluda film gibi olay Ormanda korkup kaçtı... Arkadaşları bile aramadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kent merkezinde yaşayan Ece Eker, dün gece saatlerinde 5 arkadaşıyla birlikte Çakmaklar köyünde, çiftlik evinde alkol aldı. Ece Eker, ardından çiftlik evinden çıkıp, ormanda yürüyüşe çıktı. Ormanda karşılaştığı bir hayvandan korkan genç kız, koşmaya başlayınca kayboldu. Ece Eker, cep telefonuyla jandarmayı arayıp, haber verdi. Bunu üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Eker, saat 10.30 sıralarında, yayladaki evine giden bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaş, durumu genç kızı bulduğu bölgeye 200 metre uzaklıkta arama yapan AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, ulaştıkları Ece Eker’e su verdi.

Yaklaşık 6 saat ormanda kalan ve ayak bileğini incittiği belirlenen Ece Eker, ambulansla tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Boluda film gibi olay İnanılmaz detaylar... Arkadaşları bile aramadı

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİFMİŞ

Bu arada Ece Eker'in sorgulamasını yapan sağlık ekibi, koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve karantina altında bulunması gerektiğini tespit etti. Ece Eker'e hastanedeki tedavisinin ardından karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulanacağı ve KYK yurduna götürüleceği bildirildi.

Boluda film gibi olay İnanılmaz detaylar... Arkadaşları bile aramadı

Ece Eker'in birlikte alkol aldığını iddia ettiği arkadaşlarının herhangi bir kayıp başvurusu yapmadığı da ortaya çıktı. Genç kızın temaslı arkadaşlarının bulunması için çalışma başlatıldı.

 

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