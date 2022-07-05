Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bolu'da feci olay! Tavadaki kızgın yağ yaşlı kadının ölümüne sebep oldu

#Bolu#Kızgın Yağ#Ölüm
Boluda feci olay Tavadaki kızgın yağ yaşlı kadının ölümüne sebep oldu

Bolu’da, yemek yaptığı sırada tavadaki kızgın yağların üzerine sıçradığı 68 yaşındaki epilepsi hastası kadın sürünerek çıktığı evinin önünde hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 16.30 sıralarında Aktaş Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Şükran Emre (68) tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaptığı sırada üzerine sıçrayan kızgın yağlar elbiselerinde yangın çıkardı. Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan Emre, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Elbiseleri yanan kadını gören sürücülerin “imdat” çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran Emre’nin elbiselerindeki alevleri söndürdü.

SÜRÜNEREK DIŞARI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şükran Emre’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Emre’nin evinde yangın çıktığını duyan yakınları olay yerinde kadının hayatını kaybettiğini görünce gözyaşı döktü.

Haberin Devamı

Şükran Emre’nin elbiselerindeki alevleri söndürmek için yardıma gelen bir esnaf, “Trafik anında araç geçiyordu. Onların 'imdat, yardım edin' demesi üzerine elimizde su bidonlarıyla koştuk. Üzerine döktük ama iş işten geçmişti. Vücudunun çoğu yanmıştı. Biz geldiğimizde sürünerek dışarıya çıkmaya çalışıyordu. Benim geldiğimde üzerinde elbiseleri hala yanıyordu” dedi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Kadir Şeker tutuklu kalacak... Cezası 10 yıl 10 aya düşürüldüSon dakika... Kadir Şeker tutuklu kalacak... Cezası 10 yıl 10 aya düşürüldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Kızgın Yağ#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi parayla oynuyor

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi "parayla oynuyor"

#Tom Cruise
Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen

BAKMADAN GEÇME!

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi parayla oynuyor

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi "parayla oynuyor"

#Tom Cruise
Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen