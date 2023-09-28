×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bolu’da feci kaza! Pikapla dereye uçtular: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Büyüksu Deresi#Kaza#Bolu Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 02:54

Bolu’da gece saatlerinde Büyüksu Deresi’ne uçan pikap içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi meydana gelen kazada yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Köprücüler Köyü yolu üzerinde bulunan Büyüksu Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprücüler Köyü yolu üzerinde seyreden sürücüsünün adı henüz tespit edilemeyen 34 GDT 361 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Büyüksu Deresi’ne uçtu.

Araçta bulunan Murat Sınmaz hayatını kaybederken, Ebubekir Çalışkan, Furkan Bülbül ve Serhan Aslandoğdu yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu’da feci kaza Pikapla dereye uçtular: 1 ölü, 3 yaralı

Araçta yaralı halde bulunan Ebubekir Çalışkan ve Furkan Bülbül kendi imkanları ile pikaptan çıktı. Serhan Aslandoğdu, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Haberin Devamı

Murat Sınmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kazada pikap hurdaya döndü.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu’da feci kaza Pikapla dereye uçtular: 1 ölü, 3 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyüksu Deresi#Kaza#Bolu Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!