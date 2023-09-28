Bolu’da feci kaza! Pikapla dereye uçtular: 1 ölü, 3 yaralı

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Kaza, gece saatlerinde Köprücüler Köyü yolu üzerinde bulunan Büyüksu Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprücüler Köyü yolu üzerinde seyreden sürücüsünün adı henüz tespit edilemeyen 34 GDT 361 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Büyüksu Deresi’ne uçtu.

Araçta bulunan Murat Sınmaz hayatını kaybederken, Ebubekir Çalışkan, Furkan Bülbül ve Serhan Aslandoğdu yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta yaralı halde bulunan Ebubekir Çalışkan ve Furkan Bülbül kendi imkanları ile pikaptan çıktı. Serhan Aslandoğdu, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

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Murat Sınmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kazada pikap hurdaya döndü.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.