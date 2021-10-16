Bolu'da feci kaza! Otomobil, dere yatağına düştü: 2 ölü

Kaza, sabah saatlerinde, Gerede ilçesi D-750 yolu Aktaş köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan Gerede yönüne giden sürücüler, yol kenarındaki dere yatağında ters dönmüş aracı görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kaza yerine gelen ekipler, 26 ADJ 121 plakalı otomobilde bulunan sürücü Kübra Dikmen ve Ozan Güder’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Dikmen ve Güder’in cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap
Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA
Memur alımları başladı! İşte ilanlar
Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok
İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım