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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Bolu'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

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Bolu'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Bolu'da D-100 kara yolununda iki otomobilin çarpışması sonucu Mustafa Önder hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Önder'in cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürülürken yakınları gözyaşları içinde kaldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Durkan'ın kullandığı 81 DG 373 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Gıvan'ın otomobilinde bulunan Mustafa Önder, yola fırladı. Önder, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Diğer otomobilde bulunan Hasan Durkan ile sürücüler ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mustafa Önder'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, bölgeye gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boluda feci kaza Ortalık savaş alanına döndü

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