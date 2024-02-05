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Bolu'da feci kaza! Kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Bolu#Trafik Kazası#Kamyonet
Boluda feci kaza Kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 17:28

Bolu'da kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada Nurcan Gani (48) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolu Organize Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. N.Ö. yönetimindeki canlı civciv yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Emre Gani yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. 

Kazada sürücü Gani ile araçtaki Nurcan Gani ve Nurhan Kök yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurcan Gani hastanede hayatını kaybetti, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamyonet şoförü N.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bolu#Trafik Kazası#Kamyonet

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