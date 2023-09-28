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Bolu'da feci kaza: Dereye uçan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti

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#Bolu#Trafik Kazası#Kamyonet
Boluda feci kaza: Dereye uçan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 10:00

Bolu’da, dereye uçan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Köprücüler köyü mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, yoldan çıkıp, Büyüksu Deresi'ne uçtu. Kazada araçta bulunan Murat Sınmaz (39) yaşamını yitirirken Serhan Aslandoğdu, Ebubekir Çalışkan ve Furkan Bülbül yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Murat Sınmaz’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastanenin morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Bolu#Trafik Kazası#Kamyonet

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