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Bolu’da feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı! 3 can kaybı

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#Kaza#Bolu#Trafik Kazası
Bolu’da feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı 3 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 10:11

TEM Otoyolu Bolu geçişi Gerede Gişelerinde beton bariyerlere adeta ok gibi saplanan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kaza#Bolu#Trafik Kazası

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