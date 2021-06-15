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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)-
Haber Giriş: 15.06.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Bolu'da ele geçirildi! Roma, Orta Çağ ve Abbasiler dönemine ait...

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Bolu'da ele geçirildi! Roma, Orta Çağ ve Abbasiler dönemine ait...

Bolu'da polisin TEM Otoyolu’nda durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, Roma, Orta Çağ ve Abbasiler dönemine ait altın, gümüş, bronz ve kurşun olmak üzere 2 bin 155 adet sikke ele geçirilirken, Suriye uyruklu A.A. (32) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma, Orta Çağ ve Abbasiler dönemine ait altın, gümüş, bronz ve kurşun olmak üzere 2 bin 155 adet sikke ele geçirildi.

Araç sürücüsü Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.Soruşturma sürüyor. 

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