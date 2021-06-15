Bolu'da ele geçirildi! Roma, Orta Çağ ve Abbasiler dönemine ait...

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma, Orta Çağ ve Abbasiler dönemine ait altın, gümüş, bronz ve kurşun olmak üzere 2 bin 155 adet sikke ele geçirildi.

Araç sürücüsü Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.Soruşturma sürüyor.

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