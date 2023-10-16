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Bolu'da düğün davetlileri tekme tokat birbirine girdi

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#Bolu#Düğün #Kavga
Boluda düğün davetlileri tekme tokat birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 12:41

Bolu'da düğünden çıkan davetliler arasında kavga çıktı. Tekme-tokat birbirine giren iki grubu diğer davetliler ayırdı.

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Olay, dün akşam Yukarısoku Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğünden çıkan bazı davetliler arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar, tekme-tokat birbirine girdi.

Kavga, diğer davetlilerin araya girmesi ile sona erdi. Fakat bu sırada uzaklaşmak istemeyen bir kişi nedeniyle kavga yeniden alevlendi.

Araya girenler, tarafları ayırdı. Kavga cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. 

 

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#Bolu#Düğün #Kavga

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