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Bolu'da doktora saldıran maganda hak ettiği yerde

#Bolu#Hasta#Doktor
Boluda doktora saldıran maganda hak ettiği yerde

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Emre Bilgin'e görevi başında saldırıp, burnunu kırması nedeniyle gözaltına alınan Yunus Emre Demir (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak harekete geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

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Boluda eşini göz muayenesine götürüp, asistan doktora saldıran Yunus Emre Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BAİBÜ Göz Polikliniği içerisinde muayene için sıra bekleyen M. Kaya (43) ile imam nikahlı eşi olan Y.E. Demir (24) isimli şahısların poliklinik çalışanı hemşireler ile sıra nedeniyle tartıştıkları, tartışma esnasında bayan şahsın görevlilere hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, Y.E. Demir isimli şahsın da E. Bilgen (30) isimli poliklinikte görevli göz doktoruna yumruk atmak suretiyle yaraladığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlara istinaden ‘Kasten Yaralama Tehdit ve Hakaret’ suçlarından tahkikata başlanması, Y.E. Demir isimli şahsın mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, M. Kaya isimli şüphelinin ise alınan ifadesi sonrası serbest bırakılmış. Şüpheli Y.E. Demir tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş. Şüpheli nitelikli kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır."

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak teşekkür etti.

Bakan Koca şu mesajı paylaştı:

"Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi TUTUKLANDI. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz." 

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