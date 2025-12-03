×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bolu'da doğa yürüyüşünde tarihi lahit buldular! İnceleme başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Lahit#Doğa Yürüyüşü
Boluda doğa yürüyüşünde tarihi lahit buldular İnceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 17:38

Bolu’da yürüyüş yapan doğaseverler, üzerinde haç işaretleri bulunan ve yarısı kesilerek su oluğu olarak kullanılan lahit ile karşılaştı. Doğaseverlerin durumu müzeye bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Bolu’da faaliyet gösteren Patika 14 Doğa Yürüyüş Grubu, 30 Kasım’da Bolu’nun Çatakören Yaylası’ndan, Gidiriş köyüne kadar doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. 29 doğasever, dinlemek için güzergah üzerindeki bir çeşmede mola verdi.

Boluda doğa yürüyüşünde tarihi lahit buldular İnceleme başlatıldı

Mola verilen çeşmede, oluk olarak tarihi eser niteliği taşıyan bir lahit kullanıldığı görüldü.

Yürüyüş grubu tarafından fotoğraflanan lahitte haç işareti kabartmaları dikkat çekti.

Boluda doğa yürüyüşünde tarihi lahit buldular İnceleme başlatıldı


Lahidin bir bölümünün ise hayvanların rahat su içmesi için kesildiği fark edildi.

Haberin Devamı

Doğaseverler, durumu Bolu Müze Müdürlüğü’ne bildirirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Boluda doğa yürüyüşünde tarihi lahit buldular İnceleme başlatıldı

Gözden KaçmasınKirpiyi takip eden çoban keşfetmişti Burası sanatçı doğanın bir mirası, şaheseriKirpiyi takip eden çoban keşfetmişti! 'Burası sanatçı doğanın bir mirası, şaheseri'Haberi görüntüle
Gözden Kaçmasın20 yıllık araştırmaları sonucu ‘mükemmel sağlığın’ sırrını buldu20 yıllık araştırmaları sonucu ‘mükemmel sağlığın’ sırrını bulduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Lahit#Doğa Yürüyüşü

BAKMADAN GEÇME!