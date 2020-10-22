Bolu'da dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği çöpe atan anne adliyede

Olay, önceki gece TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesiste temizlik işçisi, çöpte yeni doğan bir bebek olduğunu görüp, işletmenin yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine gelen 112 Acil ve jandarma ekipleri, yeni doğan bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



S.E., işlemlerinin ardından Bolu'ya getirildi. Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sonrası S.E., adliyeye sevk edildi.



ANNE, GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tesisteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada Erzurum'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yolculuk yapan S.E. adlı kadının, bebeğin annesi olduğu tespit edildi. S.E., dün İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsten indiği sırada gözaltına alındı.



