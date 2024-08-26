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Bolu'da dehşete düşüren olay! Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi

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#Bolu#Gerede#Otomobil
Boluda dehşete düşüren olay Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 15:41

Bolu’nun Gerede ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya dahil olan annenin yaptığı dehşete düşürdü. G.M.U, oğluyla kavga eden 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobille ezdi. S.E.Y.'nin vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dehşet anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 11 Ağustos’ta Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. G.M.U., çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu.

Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı. Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EV HAPSİ

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

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#Bolu#Gerede#Otomobil

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