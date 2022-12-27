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Bolu'da DEAŞ ve FETÖ operasyonularında 4 gözaltı

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#Bolu#DEAŞ#FETÖ
Boluda DEAŞ ve FETÖ operasyonularında 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 18:19

Bolu'da TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 2 DEAŞ, 2 FETÖ üyesi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan baskında yabancı uyruklu T.H., Ankara'daki operasyonda ise yabancı uyruklu H.E.B. gözaltına alındı. T.H’nin, terör örgütü adına çatışma bölgelerinde görev aldığı, H.E.B'nin ise örgütte faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

FETÖ OPERASYONU

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, polis ekipleri FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen L.K. isimli kadın ile Yalova'da özel bir hastanede görevli doktor A.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan Bylock kaydı bulunduğu öğrenildi. Her iki operasyonda yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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