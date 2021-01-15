Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu 2 şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Bolu'da bir evde kaldığı tespit edilen M.H.H.A. ve A.H.A.R. düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.