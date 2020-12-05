MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
GeriGündem Bolu'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 14:49 | Son Güncelleme:

Bolu'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Abone Olgoogle-news

BOLU'da, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bolu'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentte kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı. Kentin işlek noktaları olan Hükümet Meydanı, İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polis ve bekçi ekipleri, sokakta ve caddelerde denetimler yaptı. Sokaklarda yalnızca görevlilerin olduğu görüldü.

Boluda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle