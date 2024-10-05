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Bolu’da ‘Bozkurt’ heykeli

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#Bolu#Bozkurt#Heykel
Bolu’da ‘Bozkurt’ heykeli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kentteki bir kavşağa ‘Bozkurt’ işareti yapan A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ın heykeli dikildi.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya maçında iki gol atan Merih Demiral, gol sonrası ‘Bozkurt’ işareti ile tribünleri selamladı. UEFA, siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı. Merih Demiral’ın ‘bozkurt’ işareti yapan heykeli, Karaçayır Mahallesi’ndeki yeni bir kavşağa dikildi. Heykel, törenle açıldı. Özcan, “İspanyol futbolcu gol atıyor, boğa işareti yapıyor buna ceza yok. Çünkü boğa İspanyolların simgesi. Türk dünyasının simgesi de bozkurt. Bu hareketi yapan futbolcuya niye ceza veriyorsunuz? Hükümet niye bunda kayıtsız kalıyor” dedi.

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#Bolu#Bozkurt#Heykel

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