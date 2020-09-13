Bolu’da başkanın gafı kızdırdı

CHP’li Özcan bir gazetecinin koronavirüs nedeniyle kaç kişinin öldüğünü sorması üzerine şu yanıtı verdi: “40 civarında. Şöyle söyleyeyim; ölenlere baktığınızda, çoğunluğu zaten başka hastalıktan mustarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan, yani bu tabir çok hoş değil ama, ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı. Dolayısıyla bu rakamlara bakıp çok panik yapmak gerekmiyor bana göre. Yani ilk vefat eden 86 yaşında Göynüklü bir teyzemizdi. Zaten çok doğal sebeplerden de hayatını kaybetmek üzereydi. Hatta yoğun bakımda yoğun bir tedavi uygulandı kendisine. Belki ömrü bile birkaç gün ekstra uzatıldı bu şeyden dolayı.”

VALİ: ÜZÜCÜ

Bu sözler büyük tepki çekerken Bolu Valisi Ahmet Ümit de, Özcan’ın üzücü bir ifade kullandığını söyledi. Vali Ümit, “Yaşlılarımız bizim onur kaynaklarımız. Hepsine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler temenni ediyorum. Eğer böyle bir şey söylendiyse böyle bir sözden de üzüntü duyduğumu kesin olarak ifade etmek istiyorum” dedi.

ÖZCAN: ÇARPITMA

Özcan ise sözlerinin çarpıtıldığını savunarak, “Gazeteci arkadaşlarımızla yaptığımız bir basın toplantısında söylediğimiz sözleri çarpıtarak, ucundan keserek, birleştirerek bir haber yapılmış. Bolu’nun Göynük ilçesindeki ilk ölüm vakasıyla ilgili bir doktor şunu söylemişti. “Fatma Teyzemizin zaten bir ayağı çukurdaydı, hatta yoğun bakımda çok güzel ilgilendik. Belki de birkaç gün ömrünü uzattık” dedi. Ben de bunu anlattım. Ama bırakın ölsünler gibi bir tanımlama yapmadım” dedi.