MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu’da başkanın gafı kızdırdı
GeriGündem Bolu’da başkanın gafı kızdırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK / DHA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bolu’da başkanın gafı kızdırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu’da başkanın gafı kızdırdı
Abone Olgoogle-news

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği toplantıda soruları yanıtladı.

CHP’li Özcan bir gazetecinin koronavirüs nedeniyle kaç kişinin öldüğünü sorması üzerine şu yanıtı verdi: “40 civarında. Şöyle söyleyeyim; ölenlere baktığınızda, çoğunluğu zaten başka hastalıktan mustarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan, yani bu tabir çok hoş değil ama, ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı. Dolayısıyla bu rakamlara bakıp çok panik yapmak gerekmiyor bana göre. Yani ilk vefat eden 86 yaşında Göynüklü bir teyzemizdi. Zaten çok doğal sebeplerden de hayatını kaybetmek üzereydi. Hatta yoğun bakımda yoğun bir tedavi uygulandı kendisine. Belki ömrü bile birkaç gün ekstra uzatıldı bu şeyden dolayı.”

VALİ: ÜZÜCÜ

Bu sözler büyük tepki çekerken Bolu Valisi Ahmet Ümit de, Özcan’ın üzücü bir ifade kullandığını söyledi. Vali Ümit, “Yaşlılarımız bizim onur kaynaklarımız. Hepsine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler temenni ediyorum. Eğer böyle bir şey söylendiyse böyle bir sözden de üzüntü duyduğumu kesin olarak ifade etmek istiyorum” dedi.

ÖZCAN: ÇARPITMA

Özcan ise sözlerinin çarpıtıldığını savunarak, “Gazeteci arkadaşlarımızla yaptığımız bir basın toplantısında söylediğimiz sözleri çarpıtarak, ucundan keserek, birleştirerek bir haber yapılmış. Bolu’nun Göynük ilçesindeki ilk ölüm vakasıyla ilgili bir doktor şunu söylemişti. “Fatma Teyzemizin zaten bir ayağı çukurdaydı, hatta yoğun bakımda çok güzel ilgilendik. Belki de birkaç gün ömrünü uzattık” dedi. Ben de bunu anlattım. Ama bırakın ölsünler gibi bir tanımlama yapmadım” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle