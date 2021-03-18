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Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Bolu'da baharın müjdecisi leylekler geldi

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Bolu'da baharın müjdecisi leylekler geldi

BOLU'da, baharın gelişiyle birlikte leylekler, geçen yıllarda olduğu gibi Aktaş Mahallesi’ne geldi.

Bahar aylarının müjdecisi olarak bilinen leylekler, Aktaş Mahallesi’nde bulunan elektrik direklerinin üzerine yuva yaptı. Soğuk bölgelerden Bolu’ya göç eden leyleklere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Yuva kuran leyleklerin 7 gün içerisinde yuvalarını tamamladıkları tahmin ediliyor. Bir ay kuluçka dönemleri olan leyleklerden gündüzleri erkek, geceleri dişi olanlar yuvada kalıyor.

Boluda baharın müjdecisi leylekler geldi

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