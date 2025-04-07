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Bolu'da araçta trafikte dans ederken yola düştü

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#Bolu#Seyir Halinde Dans#Cep Telefonu Kaydı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 14:32

Bolu’da seyir halindeyken hafif ticari aracın kapısını açıp direksiyonu bırakarak müzik eşliğinde dans eden sürücü yola düştü. O anlar, araçtaki başka biri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Bolu’da ismi öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kapıdan sarkarak dans etmeye başladı. Bu sırada sürücü, dengesini kaybederek araçtan yola düştü. Ön yolcu koltuğunda oturan kadın aracı durdururken, yaşananları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Boluda araçta trafikte dans ederken yola düştü

Sürücünün hafif yaralandığı olay sonrası arkadaşları, görüntüler sosyal medyada ‘Düşersek yere uzanırız’ notuyla paylaştı.
Boluda araçta trafikte dans ederken yola düştü

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#Bolu#Seyir Halinde Dans#Cep Telefonu Kaydı

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