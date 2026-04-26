Bolu’da anne dehşeti: 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü

Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 00:31

Bolu’nun Gerede ilçesinde S.C. adlı kadın, 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından kaçan kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kitirler Mahallesi Ramazan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.C., evinde bebeği E.C.’nin boğazını keserek öldürdü. Bebeğini öldüren anne daha sonra evden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ile Cumhuriyet Savcısı evde inceleme yaptı. Bebeğini öldürdükten sonra kaçan anne S.C. ise Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

 

#Bolu#Bebek#Cinayet

