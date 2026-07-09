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Bolu'da ağaçtan düşüp taburcu edilen yaşlı adam evinde ölü bulundu

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#İsmail Koç#Bolu#Ağaçtan Düşme
Boluda ağaçtan düşüp taburcu edilen yaşlı adam evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 16:30

Bolu'da ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 79 yaşındaki İsmail Koç, bir gün sonra evinde ölü bulundu.

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Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartman dairesinde tek başına yaşayan İsmail Koç, dün ıhlamur toplamak amacıyla çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koç, akşam saatlerinde taburcu edildi.

Boluda ağaçtan düşüp taburcu edilen yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Evine dönen İsmail Koç, bu sabah yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, İsmail Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Boluda ağaçtan düşüp taburcu edilen yaşlı adam evinde ölü bulundu

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OTOPSİ YAPILACAK

Koç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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#İsmail Koç#Bolu#Ağaçtan Düşme

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