Bolu'da ağaçtan düşüp taburcu edilen yaşlı adam evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:
Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartman dairesinde tek başına yaşayan İsmail Koç, dün ıhlamur toplamak amacıyla çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koç, akşam saatlerinde taburcu edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Evine dönen İsmail Koç, bu sabah yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, İsmail Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Koç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.