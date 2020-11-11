Bolu'da 9 bin fidan, toprakla buluşturuldu

Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkenin katılacağı 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle 83 milyon fidanın toprakla buluşacağı etkinlik kapsamında Bolu'da da fidan dikimi gerçekleştirildi. 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Bolu'da Kürkçüler köyü mevkisinde fidan dikme töreni düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in de katıldığı etkinlikte il genelinde 9 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Tören öncesi konuşan Vali Ümit, "Bizimle beraber 30 ülke daha bugünü Ağaçlandırma Günü olarak ilan etmiş vaziyette. Her yıl milyonlarca metreküp topraklarımız maalesef heder oluyor, erozyona tabi oluyor. Diğer taraftan yangınlar, ağaç kesmeler ve benzeri birçok şeyler insan oğlunun kendi bindiği dalı adeta kesmesi oluyor. Orman nefestir, orman sağlıktır, orman zenginliktir, orman dosttur, orman güzelliktir. Bu amaçlarla orman varlığımızı zenginleştirmek. Erozyonu azaltmak. Vatandaşlarımız arasında bilinç geliştirmek ve benzeri birçok güzel amaçlarla 11 Kasım günü Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir" dedi.