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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Bolu'da 83 kilo esrar yakalandı

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Bolu'da 83 kilo esrar yakalandı
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BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu kamyonette yapılan aramada, 83 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen önceden tespit edilen kamyoneti, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Kamyonette narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramada, 83 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Kamyonette bulunan Ş.G. (31), B.K. (29), Y.T. (22) ve Murat A. (36) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Murat A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ş.G. (31), B.K. (29) ve Y.T. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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