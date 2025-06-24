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Bolu'da 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar

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#Bolu#Trafik Kazası#Güvenlik Kamerası
Boluda 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı İşte o anlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 16:54

Bolu'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ö.E.Y. (7) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 EZ 002 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ö.E.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı.

Boluda 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı İşte o anlar

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Bolu#Trafik Kazası#Güvenlik Kamerası

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