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BOLU (İHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Bolu’da 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

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Bolu’da 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
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Bolu’da TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ile otomobilde yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 6 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Mecit Kızıltaş (42) ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızıltaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

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