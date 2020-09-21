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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Bolu'da 3 ayda 2 bin 377 kişiye maske cezası

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Bolu'da 3 ayda 2 bin 377 kişiye maske cezası
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BOLU'da, polis ve jandarma ekiplerinin son 3 ayda düzenlediği maske denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 377 kişiye toplam 2 milyon 139 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kentteki tedbirler sürüyor. Son 3 ayda polis ve jandarma ekipleri tarafından 2 bin 377 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı. Toplam uygulanan ceza miktarının 2 milyon 139 bin 300 lira olduğu öğrenilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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