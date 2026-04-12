Bolu’da 2 yeni tutuklama

‘İcbar suretiyle irtikap’ suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Tanju Özcan ile Ali Sarıyıldız da bu soruşturma kapsamında tutuklandı.

KURBAN BAĞIŞIYLA DOLANDIRICILIK

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 6 Nisan’da ise CHP’li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı. Önceki gün de Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 şüphelinin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Özcan tarafından kurulan BOLSEV Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi oldukları belirtildi. Gözaltı gerekçesinin ise BOLSEV Vakfı’na yönelik geçen yıl Kurban Bayramı’nda toplanan kurban bağışlarıyla kurban kesilmemesinin olduğu kaydedildi.

TANJU ÖZCAN’A DA TUTUKLULUK

2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu olan Tanju Özcan SEGBİS aracılığıyla, Ali Sarıyıldız da adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi. 4 şüpheli de suçlamaları reddetti. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir ile ‘icbar suretiyle irtikap’ suçlamasıyla tutuklu bulunan Tanju Özcan ve Ali Sarıyıldız ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.