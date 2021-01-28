Bolu’da, 17 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 17,77 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi. Araçta bulunan E.G. (24) ve G.Ö. (19) gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.