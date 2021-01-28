MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu’da, 17 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
GeriGündem Bolu’da, 17 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
BOLU (İHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Bolu’da, 17 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu’da, 17 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Abone Olgoogle-news

Bolu’da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 17,77 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu’da, 17 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 17,77 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi. Araçta bulunan E.G. (24) ve G.Ö. (19) gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle