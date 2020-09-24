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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Bolu'da 11 tarihi sikke ve 7 heykel ele geçirildi

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Bolu'da 11 tarihi sikke ve 7 heykel ele geçirildi
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BOLU'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 11 sikke ve 7 heykel ele geçirildi.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Ekiplerin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 11 sikke ve 7 heykel ele geçirildi. Araçta bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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