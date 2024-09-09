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Bölücü terör örgütüne 12 ilde operasyon... Bakan Yerlikaya: 33 şüpheli yakalandı

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#Gürz-13 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Terör Örgütü
Bölücü terör örgütüne 12 ilde operasyon... Bakan Yerlikaya: 33 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 07:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Gürz-13” operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 12 ilde BTÖ’ye yönelik “Gürz 13” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 33 şüpheli yakalanırken şüphelilerin Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yaptıkları, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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#Gürz-13 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Terör Örgütü

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