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Bolu Valisi’nden göçmenlere: ‘Kadınlara sabit bakmayın, aşırı baharat kullanmayın’

#Göçmen#Bolu#Ahmet Ümit
Bolu Valisi’nden göçmenlere: ‘Kadınlara sabit bakmayın, aşırı baharat kullanmayın’

Bolu’da toplantı yapılarak yabancı uyrukluların temsilcilerine toplum hayatında dikkat etmeleri gereken hususlar tercümanlar aracılığıyla aktarıldı.

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(Murat KÜÇÜK / DHA) Vali Ahmet Ümit, huzur içinde yaşayabilmek için yabancı misafirlerin Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olması gerektiğini vurguladı. Vali Ümit, park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması, siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması konusunda uyardı. Vali Ümit, yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesini, mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesini, kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesini istedi. Ümit, özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Devletimiz, imkânları ölçüsünde göçmenleri kabul etti. Misafirlerimiz de Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine uygun hareket ederse daha rahat ederler.”

Bolu daha önce Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kentteki yabancılara suyun 10 kat zamlı satılması yönündeki açıklamasıyla gündeme gelmişti.

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#Göçmen#Bolu#Ahmet Ümit