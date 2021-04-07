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Haber Giriş: 07.04.2021 - 03:36 | Son Güncelleme:

Bolu Posta Kodu kaçtır? Bolu ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Bolu Posta Kodu kaçtır? Bolu ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodu farklı iki merkez arasında gönderimi yapılacak postanın adrese kolayca teslim edilmesini sağlayan numaralar bütünüdür. Bu numaralar ülkemizde bulunan her il ve ilçe için farklı olan kodlardır. Bolu ilinin posta kodu kaçtır? Bolu ilçelerinin posta kodları nelerdir? Bolu il ve ilçelerinin tam liste posta kodlarını derledik.

Posta kodları 5 haneden oluşan sayılardır. Bu sayılar bir yerden başka bir yere dağıtıma çıkan postaların doğru adrese çabuk bir şekilde ulaşımı için gerekli olan numaralardır.

 Bolu İlinin Posta Kodu

 Bolu ilinin posta kodu 14000 numarasıdır. Bursa ilinin plaka kodu 14 sayısıdır. Bu sayı aynı zamanda Bursa ilinin posta kodunun da ilk 2 hanesini meydana getirir. Bolu ilçelerinin posta kodu da il kodunun yanına ilçe kodunun eklenmesi ile meydana gelir.

 Bolu İlçelerinin Posta Kodları

 Postaların kaybolmadan ve zamanında teslimi için posta kodları gereklidir. Dağıtıma çıkacak postalar önce iline sonra da ilçesine göre ayrışarak dağıtılır. Böylelikle hızlı ve sorunsuz bir postacılık sistemi geliştirilir. Bolu ilinde yer alan ilçelerin posta kodları şu şekildedir:

 Bolu Merkez İlçesi'nin posta kodu: 14300

 Dörtdivan İlçesi'nin posta kodu: 14910

 Gerede İlçesi'nin posta kodu: 14900

 Göynük İlçesi'nin posta kodu: 14780

 Kıbrıscık İlçesi'nin posta kodu: 14610

 Mengen İlçesi'nin posta kodu: 14850

 Mudurnu İlçesi'nin posta kodu: 14800

 Seben İlçesi'nin posta kodu: 14750

 Yeniçağa İlçesi'nin posta kodu: 14650

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