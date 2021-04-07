Bolu Posta Kodu kaçtır? Bolu ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları 5 haneden oluşan sayılardır. Bu sayılar bir yerden başka bir yere dağıtıma çıkan postaların doğru adrese çabuk bir şekilde ulaşımı için gerekli olan numaralardır.

Bolu İlinin Posta Kodu

Bolu ilinin posta kodu 14000 numarasıdır. Bursa ilinin plaka kodu 14 sayısıdır. Bu sayı aynı zamanda Bursa ilinin posta kodunun da ilk 2 hanesini meydana getirir. Bolu ilçelerinin posta kodu da il kodunun yanına ilçe kodunun eklenmesi ile meydana gelir.

Bolu İlçelerinin Posta Kodları

Postaların kaybolmadan ve zamanında teslimi için posta kodları gereklidir. Dağıtıma çıkacak postalar önce iline sonra da ilçesine göre ayrışarak dağıtılır. Böylelikle hızlı ve sorunsuz bir postacılık sistemi geliştirilir. Bolu ilinde yer alan ilçelerin posta kodları şu şekildedir:

Bolu Merkez İlçesi'nin posta kodu: 14300

Dörtdivan İlçesi'nin posta kodu: 14910

Gerede İlçesi'nin posta kodu: 14900

Göynük İlçesi'nin posta kodu: 14780

Kıbrıscık İlçesi'nin posta kodu: 14610

Mengen İlçesi'nin posta kodu: 14850

Mudurnu İlçesi'nin posta kodu: 14800

Seben İlçesi'nin posta kodu: 14750

Yeniçağa İlçesi'nin posta kodu: 14650

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