Bolu Posta Kodu kaçtır? Bolu ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodu farklı iki merkez arasında gönderimi yapılacak postanın adrese kolayca teslim edilmesini sağlayan numaralar bütünüdür. Bu numaralar ülkemizde bulunan her il ve ilçe için farklı olan kodlardır. Bolu ilinin posta kodu kaçtır? Bolu ilçelerinin posta kodları nelerdir? Bolu il ve ilçelerinin tam liste posta kodlarını derledik.
Posta kodları 5 haneden oluşan sayılardır. Bu sayılar bir yerden başka bir yere dağıtıma çıkan postaların doğru adrese çabuk bir şekilde ulaşımı için gerekli olan numaralardır.
Bolu İlinin Posta Kodu
Bolu ilinin posta kodu 14000 numarasıdır. Bursa ilinin plaka kodu 14 sayısıdır. Bu sayı aynı zamanda Bursa ilinin posta kodunun da ilk 2 hanesini meydana getirir. Bolu ilçelerinin posta kodu da il kodunun yanına ilçe kodunun eklenmesi ile meydana gelir.
Bolu İlçelerinin Posta Kodları
Postaların kaybolmadan ve zamanında teslimi için posta kodları gereklidir. Dağıtıma çıkacak postalar önce iline sonra da ilçesine göre ayrışarak dağıtılır. Böylelikle hızlı ve sorunsuz bir postacılık sistemi geliştirilir. Bolu ilinde yer alan ilçelerin posta kodları şu şekildedir:
Bolu Merkez İlçesi'nin posta kodu: 14300
Dörtdivan İlçesi'nin posta kodu: 14910
Gerede İlçesi'nin posta kodu: 14900
Göynük İlçesi'nin posta kodu: 14780
Kıbrıscık İlçesi'nin posta kodu: 14610
Mengen İlçesi'nin posta kodu: 14850
Mudurnu İlçesi'nin posta kodu: 14800
Seben İlçesi'nin posta kodu: 14750
Yeniçağa İlçesi'nin posta kodu: 14650
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