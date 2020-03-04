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AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:08,Son Güncelleme:/

Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

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Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
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Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2015 yılında Polis Akademisinden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün “mahrem imamları” ile irtibat kurduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Bolu'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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