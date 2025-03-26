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Bolu merkezli 18 ilde 'yasa dışı' bahis operasyonu; 39 gözaltı

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#Bolu#Yasa Dışı Bahis#Bahis Operasyonu
Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 39 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 19:56

Bolu merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bolu merkezli 18 ilde hakkında gözaltı kararı bulunan 49 şüphelinin evine baskın yapıldı. 

Eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis oynama ve oynatmada kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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#Bolu#Yasa Dışı Bahis#Bahis Operasyonu

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