Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında hayatını kaybeden öğrenciler okullarında anıldı

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Sömestir tatilinde ailesiyle gittiği otelde çıkan yangında annesi, babası ve ablasıyla vefat eden Buse Dayı (12) için BÜMED MEÇ Okulları Koşuyolu Yerleşkesi'nde anma töreni yapıldı.

Dayı'nın isminin verildiği konferans salonunda yapılan törende konuşan okulun rehberlik öğretmeni klinik psikolog Dilara Gonce, "Bugün burada, hepimizi derinden üzen bir vedayı anmak için bir araya geldik. Sevgili arkadaşınızın artık bizimle olmaması hepimizi derinden etkiledi. Yas, hepimizin farklı şekilde yaşadığı bir süreçtir." dedi.

Öğrencileri Buse'nin hatıralarında yaşamaya devam edeceğini belirten Gonce, "Onu güzel anlarımızla, iyi dileklerimizle, sevgiyle hatırlayacağız. Hepimizin birbirine destek olması, duygularımızı paylaşması bu süreci daha kolay atlatmamıza yardımcı olacaktır." diye konuştu.

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Öğrencilere, hayatını kaybeden arkadaşlarıyla olan güzel anılarını yazabilmeleri ve ona söylemek istediklerini ifade edebilmeleri için bir defter bıraktıklarını belirten Gonce, öğrencilerin istedikleri zaman duygularını, düşüncelerini yazabileceklerini ve resimler çizebileceklerini anlattı.



Gonce, öğrencileri Buse Dayı'yla geçirdikleri her anın değerli olduğunu aktararak, "Gülüşün, enerjin ve güzelliklerin hep hafızamızda olacak. Şimdi bir arada olmasak da kalbimizde hep bizimle olacaksın. Huzur içinde uyu, seni unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

ALA DORA TÜRKMEN ANISINA TÖREN

Yangında hayatını kaybeden SEV Amerikan Koleji 12. sınıf öğrencisi Ala Dora Türkmen için okulun bahçesinde tören yapıldı.

Törenin ardından seminer salonunda öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla anma programı düzenlendi.

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Türkmen'in arkadaşları, okulun girişine konulan fotoğrafın bulunduğu yere karanfil bıraktı.

"ONUN ENERJİSİNİ, GÖZLERİNDEKİ IŞILTIYI UNUTMAMALIYIZ"

Otel yangınında babası ve babaannesiyle yaşamını yitiren Tuzla Çağrıbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mina Akişli, okul bahçesinde düzenlenen törende anıldı.



Okul müdürü Avni Asil, yaptığı konuşmada, yangında vefat edenlerin acısını yaşadıklarını, öğrencileri Mina'nın yardımlaşmayı seven, derslerinde başarılı ve güler yüzlü bir öğrenci olduğunu, onun acısının yüreklerinde derin bir yara oluşturduğunu söyledi.

Öğrencilere her türlü desteği sunacaklarını belirten Asil, "Öğretmenlerimizin, rehberlik ve psikolojik danışmanlarımızın, başkanlığımızın hazırlamış olduğu psikodestek eylem planı kapsamında sizlere her türlü desteği sunacağız. Sizlerden ricam Mina'yı güzel hatırlamanız. Onun enerjisini, gözlerindeki ışıltıyı unutmamalıyız." dedi.

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Kitap okumayı seven bir öğrenci olduğu için Mina Akişli'nin adını okuldaki kütüphaneye vereceklerini kaydeden Asil, "Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, Akişli'nin sınıfında oturduğu sıraya fotoğrafı, anı defteri ve gül bırakıldı.

Bu sırada öğrencinin bazı sınıf arkadaşları duygusal anlar yaşayıp ağladı.

Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları'nda okuyan Dila İnal da okulunda törenle anıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İnal için başsağlığı dilekleri iletildi.

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LALİN İÇİN OKULUNDA ANMA TÖRENİ

Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan 78 kişi yaşamını yitirdiği yangında, Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan hayatını kaybetti. Sömestir tatilinin ardından okulların açılmasıyla Lalin Doğan için eğitim gördüğü okulda anma programı düzenlendi. Anmaya İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende, müzik öğretmeni Gülcan Demirel, 11-B sınıfı öğrencisi Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan'ın ölümünü büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bugüne başlamak burada olmak daha da zor. Bugün burada olmak her zamankinden daha da zor. Çünkü artık çok eksiğiz. Oysa 17 Ocak günü birçok güzel planla başlamıştı tatilimiz. Ancak ulusça yas tutacağımız kadar büyük ve acı bir olayla karşılaştık. Her birimiz olayın olduğu günden bu yana çeşitli duygularla savruluyoruz. Olayı takip etmeye çalışıyoruz. Kızgın, öfkeli, çaresiz ve yılgın hissettiğimiz günler, saatler oldu. Bu duyguların hepsi bizim, hepsi sizin ve hepsi gerçekçi. Birbirimize sarılarak, birbirimizden güç alarak, birbirimizi destekleyerek bu zamanları yönetebiliriz. Emin olun tüm öğretmenlerimiz de bu acıyı kalplerinde derinden hissediyorlar.

Size sağlayabilecekleri her türlü desteğe hazırlar. Sevgili Lalin’imiz varlığıyla isminin anlamı gibi çiçek açtırdı gönlümüzde. Onu tanıyarak yüzünde gülümseme yaratmayacak kimse olamayacağını düşünüyorum. Ama çiçeğimizi erken soldurduk” dedi.

ARKADAŞINDAN DUYGU DOLU KONUŞMA

Öğrencilerden Eda Gücük ise Lalin Doğan'ın cıvıl cıvıl hayat dolu biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün burada bu konuşmayı yapmak benim için çok zor. Biricik Lalin’imizi ve kıymetli annesi Ceren teyzemizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Yarım kaldık. Bir tanecik Lalin’imiz eminim ki buradaki herkesin yüzünü en azından bir kere güldürmüştür. Çok iyi kalpli, samimi, ufacık şeylerle mutlu olmayı bilen, cıvıl cıvıl, hayat dolu biriydi. Bendeki yeri ise apayrı. Lalin benim için sadece yan sıramda oturan bir arkadaşım değil, tüm dertlerimi düşünmeden paylaştığım, canımdan bir parça; bizim evin ikinci kızıydı. Onunla yaşanan binlerce güzel anı ve yaşanamayacak onlarcası var” diye konuştu.

Anma töreninde Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan için dualar okundu. Dua sırasında bazı öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Lalin Doğan'ın sırasına çiçekler bırakıldı. Lalin Doğan'ın anısına bir hafta boyunca lisede okul zili de çalmayacak.