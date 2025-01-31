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Bolu Kartalkaya'daki facianın ayrıntılı hasar tespit raporu savcılıkta

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#Grand Kartal Otel#Bolu Kartalkaya#Yangın
Bolu Kartalkayadaki facianın ayrıntılı hasar tespit raporu savcılıkta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 12:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de yapılan inceleme sonucunda ayrıntılı hasar tespit raporunu yayımladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu.

Bolu Kartalkayadaki facianın ayrıntılı hasar tespit raporu savcılıkta

Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi."

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#Grand Kartal Otel#Bolu Kartalkaya#Yangın

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