Bolu Kartalkaya'daki facia sonrası yeni detaylar! 19 gün önce restorana verilen rapor ortaya çıktı

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Dün gece saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını ve olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

YENİ RAPOR ORTAYA ÇIKTI: YÖNETMELİĞE UYGUN

Bolu Belediyesinin, Grand Kartal Otel'de açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için yapılan başvuru üzerine hazırladığı 2 Ocak 2025 tarihli belgeye ulaşıldı.

Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünce Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanan "Yangın önleme ve korunma" konulu belgede, ilgili firmanın Kartalkaya mevkisinde açmak istediği 70 metrekare kapalı alan restoranın yangın güvenliği yönünden incelemelerinin tamamlandığı belirtildi.

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İş yerinde 1 adet 6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının, kaçak akım rölesinin, acil aydınlatmanın mevcut olduğu aktarılan belgede, iş yeri içerisinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği kaydedildi. Belgede "Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzasını taşıyan ve "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" denilen 2 Ocak tarihli belgede, şunlar ifade edildi:

"9 Temmuz 2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'in 9'uncu kısım 1'inci bölüm 'Yangın Güvenliği Sorumluluğu' altında belirtilen 124'üncü maddesinde, 'Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur.' 125'inci maddesinde ise 'Yangın güvenliğinin sorumlusunun belirlenmesi' ibareleri yer almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim."

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Belediyeden talepte bulunan Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bolu Şubesi'nin "Grand Kartal Otel No: 2/1 Merkez/Bolu" adresindeki açılışına dair karar 12 Aralık 2024'te Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yer alıyor.

Merkezdeki otelde dün çıkan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralılardan 19'unun servislerde tedavisi yapılıyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 1 kişinin tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan 5 yaralı da servislerde tedavi görüyor.

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İlk müdahalelerinin ardından il dışındaki özel hastanelere sevk edilen 13 yaralının 6'sı taburcu edilirken, 7 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Yangın sonrası olay yerinde kurulan sahra hastanesinde ve kentteki çeşitli hastanelerde müdahale edilen toplam 44 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumunda süren çalışmalarda, hayatını kaybeden 76 kişiden kimliği tespit edilenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, yangında güvenliğik ile ilgili ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Toplu kullanım alanlarının dış cephelerinin yangına dayanıklı malzemelerden yapılması gerekiyor. Bu bölgelerde en az iki araçlık bir itfaiye ekibi bulundurulmalı ve oteller gerekli tedbirleri almalıdır. Bölgede iki araçlık itfaiye ekibini oteller desteklemelidir. İtfaiyenin kolay müdahale edebilmesi için binaların giriş ve arka yollarının planlanmış olması gerekiyor. Binalar yılda en az bir kez kontrol edilmeli ve güvenliği sağlayamayan binalarda 300-500 kişinin barındırılması engellenmelidir.”

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Yangın Mühendisi Mustafa Salih Korkmaz da, “Oteller özelinde yangına sebebiyet veren başlıca etmenlerin; kullanıcı dikkatsizlikleri, mutfakta gerekli önlemlerin alınmaması, elektrik tesisatındaki problemler ve zamanında yapılmayan bakım-onarım olduğu görülmektedir.

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Yangın da ilk bilgilere göre benzer nedenlerden ortaya çıkmış ve hızlı bir şekilde yayılmıştır. Otelin konumu ve yapım tarihi, itfaiye yollarındaki kısıtlı imkânlar yangınla mücadelede zorluk yaratığı görülüyor. Bu üzücü olay bizlere yangın güvenlik sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılmasının hayati olduğunu göstermektedir” diye konuştu.