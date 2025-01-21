Bolu Kartalkaya'da yangın faciası! Otelin kayak eğitmeni dehşet anlarını anlattı: 'Bazı öğrencileri bulamadım, korkuyoruz'

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Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

YANGININ ÇIKIŞ ANINI KAYAK EĞİTMENİ ANLATTI

Yanan otelin kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan NTV’de oteldeki yangın anını şöyle anlattı:

Saat 03:00 -03:15 arası biz uyandık gürültülere. Dışarı çıktığımda 4. Katta restoran katında ben alevleri gördüm. Yangının orada başladığını düşünüyoruz. Net incelemeler yapılıyor. Sonra oteli sarmaya başladı. Personellerle 15-20 kişiyi çıkardık.

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'BAZI ÖĞRENCİLERİ BULAMADIM, KORKUYORUZ'

Oteli çok iyi bildiğimiz için çabuk çıkabildik biz. Yaralılar var, hayatını kaybedenler var. Bazı öğrencileri bulamadım, korkuyoruz. Alevler dış cephene yayıldı. Dumanlar çok fazlaydı.

Camlardan atlayanlar oldu maalesef. 140 odalı bir otel. Otelin yangın merdiveni vardı ama bu dumanda bulmak maharet ister. Duman içeriyi kaplamıştı, görüş alanı çok düşüktü. Geçen itfaiye de otelde inceleme yapmıştı.





OTELDE MAHSUR KALANLARDAN YARDIM ÇIĞLIĞI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

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Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.