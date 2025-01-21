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Bolu Kartalkaya'da yanan otelin itfaiye raporunda 'dikkatli davranılmalı' detayı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu Kartalkaya#Otel Yangını#İtfaiye Raporu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 13:46

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangının çıktığı 12 katlı otelde ekiplerin saatlerdir müdahaleleri aralıksız devam ederken, vatandaşların da endişeli bekleyişleri sürüyor. Öte yandan yanan otelin 2007 yılında verilen itfaiye raporuna ulaşıldı. İtfaiye raporundaki 'dikkatli davranalım' ibaresi dikkat çekti.

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Gece saat 03.30 sıralarında yangının çıktığı 12 katlı otelde itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık, belediye ve kolluk kuvvetleri ekiplerinin müdahaleleri devam ediyor. Bölgede kurulan sahra hastanesinde de yaralılara müdahale ediliyor.

10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangının ardından otel önünde toplanan vatandaşlar, kayıp yakınlarından iyi bir haber almayı umutla bekliyor. Endişe ve acı dolu bekleyiş sürerken, yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Bolu Kartalkayada yanan otelin itfaiye raporunda dikkatli davranılmalı detayı

İTFAİYE RAPORUNDA ‘DİKKATLİ DAVRANILMALI’ İFADESİ VAR

Bolu Kartalkaya’daki otele 2007 yılında verilen itfaiye raporu ortaya çıktı.

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Raporda şu ifadelere yer verildi:

İlgili dilekçe üzerine Kartalkaya’da mevkinde bulunan ve açılmak istenen otel işletmesinin müdürlüğümüz personeli tarafından yangın güvenliği açısından incelemesi tamamlanmış olup,

Bolu Kartalkayada yanan otelin itfaiye raporunda dikkatli davranılmalı detayı

1-İşletme içinde toplam 25 adet, her katta iki adet kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı tam ve çalışır vaziyette bulunduğu,
2- Çıkışlarının uygun olduğu,
3- İşletme içinde parlayıcı madde bulundurulmaması,
4-Yangın sebebi olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli olunması koşuluyla,
Bolu Kartalkayada yanan otelin itfaiye raporunda dikkatli davranılmalı detayı
Yangın söndürme araç ve gereçlerinin tam ve sağlam olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin açılmasında sakınca tespit edilmemiştir.
Bolu Kartalkayada yanan otelin itfaiye raporunda dikkatli davranılmalı detayı
OTEL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 10 saattir ekiplerin müdahalesi sürerken, otel dron ile havadan da görüntülendi.

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Bolu Kartalkayada yanan otelin itfaiye raporunda dikkatli davranılmalı detayı

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#Bolu Kartalkaya#Otel Yangını#İtfaiye Raporu

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