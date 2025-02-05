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Bolu Kartalkaya'da otel yangını soruşturmasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı gözaltına alındı

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#Bolu#Kartalkaya#Otel Yangını
Bolu Kartalkayada otel yangını soruşturmasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 12:13

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürvekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

2 YENİ GÖZALTI

Olayla ilgili süren soruşturma kapsamında bugün Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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#Bolu#Kartalkaya#Otel Yangını

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