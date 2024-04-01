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Bolu Gerede'de AK Partili Mustafa Allar, yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan oldu

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#Bolu#Gerede#AK Parti
Bolu Geredede AK Partili Mustafa Allar, yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 13:14

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 dönemdir AK Parti’den belediye başkanı olan Mustafa Allar, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlara göre, Büyük Birlik Partisi’nden aday olan yeğeni Akif Allar’dan 73 oy fazla alarak 3'üncü kez belediye başkanı seçildi.

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Bolu Gerede'de Büyük Birlik Partisi adayı Akif Allar, 2 dönemdir belediye başkanı olan amcası AK Parti'li Mustafa Allar’a karşı aday oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 548 seçmenin bulunduğu Gerede’de resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Allar, 4 bin 526 oy ile 3'üncü kez başkan seçildi.

Yeğeni Akif Allar da 4 bin 453 oy alarak 73 oy farkla rakibi amcasına karşı seçimi kaybetti. Akif Allar'ın sonuçlara itiraz için İlçe Seçim Kurulu'na başvuru hazırlığında olduğu öğrenildi. 

Bolu Geredede AK Partili Mustafa Allar, yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan oldu

 

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#Bolu#Gerede#AK Parti

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