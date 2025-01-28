×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bolu faciası Meclis'te görüşülecek... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm sorumlular mahkemeler önünde hesabını vermeli

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş#Ceza#Bolu
Bolu faciası Mecliste görüşülecek... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm sorumlular mahkemeler önünde hesabını vermeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 13:31

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının Meclis'te görüşüleceğini belirtirken, 'Kimlerin kusur, hatası varsa ortaya çıkarılmalı. Adalet tesis etmek için kim sorumlu ise hesap vermeli. Bu tür olaylar karşısında cezasızlık algısı ortadan kaldırılması şarttır. Bolu Kartalkaya bir ders çıkarılması gerekli olduğu kanaatindeyim.' dedi.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Kurtulmuş şu açıklamalarda bulundu:

Kimlerin kusur, hatası varsa ortaya çıkarılmalı. Adalet tesis etmek için kim sorumlu ise hesap vermeli. Bu tür olaylar karşısında cezasızlık algısı ortadan kaldırılması şarttır. Bolu Kartalkaya ile bir ders çıkarılması gerekli olduğu kanaatindeyim. Herkes üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirirse bu tür olaylarla karşılaşmamamız mümkün olabilirdi.

 

'HİÇBİR DETAY GÖLGEDE KALMAYACAK'

Önergede çok titiz bir çalışma yapılacak. TBMM’de rapor en kısa sürede hazırlanarak katkı sağlayacak. Hiçbir detay gölgede kalmayacak. 78 canımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Haberin Devamı

Bolu faciası Mecliste görüşülecek... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm sorumlular mahkemeler önünde hesabını vermeli

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş#Ceza#Bolu

BAKMADAN GEÇME!