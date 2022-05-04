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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı

#Bolu Dağıü#Trafik Kazası#Bayram
Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Bolu Dağı geçişinde bulunan viyadükte zincirleme kaza meydana geldi. Bayram yoğunluğunun yaşandığı saatlerde meydana gelen kazada ölen olmazken beş kişi yaralandı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM yolu Bolu Dağı geçişi 2’nci viyadük üzerinde meydana geldi. Bayram tatili dönüş yoğunluğunun yaşandığı İstanbul istikametinde sol şeritte 6 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağı mevkisine kadar uzandı. Ekiplerin, kaza yapan otomobilleri yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

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#Bolu Dağıü#Trafik Kazası#Bayram

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