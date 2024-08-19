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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

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#Bolu Dağı#Zincirleme#Kaza
Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 20:57

Bolu Dağı’nın Düzce geçişinde TIR’ın, sıkışık trafikte 7 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, alev alan TIR’ın sürücüsü Faik Mintaş (44) yanarak hayatını kaybetti, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında Bolu Dağı Tüneli’nde devam eden yol çalışması nedeniyle zorunlu geçiş güzergahı olduğu için trafiğin sıkışık olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Faik Mintaş idaresindeki 41 ABU 004 plakalı TIR, Yasin Gördebil yönetimindeki AWY651 yabancı plakalı otomobil, Nimet Kavak yönetimindeki GL12 TOZ yabancı plakalı otomobil, Davut Yıldız’ın kullandığı GY833DV yabancı plakalı otomobil, Mehmet Arıkan yönetimindeki 34 KMH 090 plakalı hafif ticari araç, Bünyamin Kulaksız idaresindeki 34 KRE 645 plakalı otomobil, Abdülkadir Ağar idaresindeki 34 FDD 186 plakalı TIR ve Yılmaz Böçgün’ün kullandığı 41 VC 565 plakalı TIR’a çarptı.ALEV ALAN TIR’IN İÇİNDE CAN VERDİFaik Mintaş’ın içinde sıkıştığı TIR, çarpmanın etkisiyle alev alev yandı.

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Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekibi yanan TIR’ı söndürdü. TIR’ın içinde sıkışan sürücü Mintaş yanarak hayatını kaybetti. Kazada, TIR’ın çarptığı otomobillerden birinin içinde bulunan Mehmet ve Kezban Arıkan çifti ağır yaralandı. Ayrıca kazaya karışan araçlarda bulunan Bünyamin Kulaksız, Zeliha Kulaksız, Ahsen Ece Kulaksız ve Abdülkadir Ağar da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Bacağı kopan Kezban Arıkan ve eşi Mehmet Arıkan’ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kadının kopan bacağı da ambulansla hastaneye götürüldü.Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Araçlar, tali yola yönlendirdi.

Bolu Dağı Tüneli’ndeki yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda, kazayla birlikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla D-100’ün İstanbul yönü yeniden trafiğe açıldı. Ancak oluşan uzun araç kuyruğu devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bolu Dağı#Zincirleme#Kaza

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