Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı yavaşlattı

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 kara yolunun Bolu geçişinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak, düşük hızda ilerledi.