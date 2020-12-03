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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı yavaşlattı

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Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı yavaşlattı
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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 kara yolunun Bolu geçişinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak, düşük hızda ilerledi.

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