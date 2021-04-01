Bolu Dağı'nda yoğun sis! Göz gözü görmüyor

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. Sis nedeniyle D-100 karayolunda görüş mesafesi bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle trafikte yavaş ilerledi.

Öğle saatlerine doğru sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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